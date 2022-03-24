في الوقت القاتل.. اليابان تهزم أستراليا وتتأهل رفقة السعودية إلى كأس العالم

ضمن منتخب اليابان تأهله إلى منافسات كأس العالم 2022 في قطر بعد الفوز على أستراليا بهدفين دون مقابل في الوقت القاتل.

وبذلك يتأهل منتخب السعودية رسميا إلى كأس العالم قبل مباراته مساء اليوم أمام الصين في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا.

وارتفع عدد المتأهلين من قارة آسيا إلى أربعة منتخبات بعد تأهل كوريا الجنوبية وإيران من المجموعة الأولى.

ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 21 نقطة في الصدارة من تسع مباريات، بينما السعودية في المركز الثاني بـ 19 نقطة.

وتجمد رصيد أستراليا عند 15 نقطة ليضمن أن يختم الفريق التصفيات في المركز الثالث وانتظار ثالث المجموعة الأولى لخوض منافسات الملحق.

وخطف منتخب اليابان الفوز خارج ملعبه على أستراليا في الوقت القاتل عن طريق كاورو ميتوما الذي سجل هدفين في الدقيقتين 89 و94.

وبذلك يتأهل منتخب اليابان إلى كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه وعلى التوالي منذ ظهوره الأول في فرنسا 1998.

أما منتخب السعودية فنجح في التأهل للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي.