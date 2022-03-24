سبورت: ألفيش وكيل برشلونة السري للتعاقد مع بديل ديمبيلي

يبدو أن عودة داني ألفيش إلى برشلونة ليست حاضرة داخل الملعب فقط بل امتدت لخارجها أيضا.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تعتمد على النجم البرازيلي المخضرم لإتمام الصفقات مع اللاعبين البرازليين.

وحسب الصحيفة فإن ألفيش يعمل كوسيط بين برشلونة ورافينيا دياز لاعب ليدز يونايتد، أبرز المرشحين في حال رحيل عثمان ديمبيلي.

وأضافت الصحيفة أن ألفيش على اتصال مع اللاعب على الرغم من غياب اللاعب بسبب إصابته بفيروس كورونا لإقناعه بمدى روعة الحياة في كتالونيا.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي بعدما رفض اللاعب كاقة العروض المقدمة من الإدارة للتجديد بسبب الخلاف على المقابل المادي بحسب التقارير.

وانضم رافينيا إلى صفوف ليدز يونايتد في صيف 2020 من رين الفرنسي مقابل 18 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ25 عاما مع ليدز خلال الموسم الحالي في 28 مباراة سجل خلال 9 أهداف وصنع 3 آخرين بجميع المسابقات.