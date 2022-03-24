سبورت: ألفيش وكيل برشلونة السري للتعاقد مع بديل ديمبيلي

الخميس، 24 مارس 2022 - 12:57

كتب : FilGoal

داني ألفيش برشلونة

يبدو أن عودة داني ألفيش إلى برشلونة ليست حاضرة داخل الملعب فقط بل امتدت لخارجها أيضا.

رافينيا

النادي : ليدز يونايتد

داني ألفيش

النادي : برشلونة

برشلونة
الدوري الإسباني

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تعتمد على النجم البرازيلي المخضرم لإتمام الصفقات مع اللاعبين البرازليين.

وحسب الصحيفة فإن ألفيش يعمل كوسيط بين برشلونة ورافينيا دياز لاعب ليدز يونايتد، أبرز المرشحين في حال رحيل عثمان ديمبيلي.

أخبار متعلقة
موندو: عرض نهائي من برشلونة لـ أراوخو.. وكبار إنجلترا يترقبون الموقف نائب رئيس برشلونة يتحدث عن انفراجة ممكنة في المفاوضات مع ديمبيلي تقارير: لتعويض رحيل ديمبيلي المحتمل.. برشلونة يضع رافينيا ضمن أولوياته دي مارزيو: كيسي وقع لـ برشلونة

وأضافت الصحيفة أن ألفيش على اتصال مع اللاعب على الرغم من غياب اللاعب بسبب إصابته بفيروس كورونا لإقناعه بمدى روعة الحياة في كتالونيا.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي بعدما رفض اللاعب كاقة العروض المقدمة من الإدارة للتجديد بسبب الخلاف على المقابل المادي بحسب التقارير.

وانضم رافينيا إلى صفوف ليدز يونايتد في صيف 2020 من رين الفرنسي مقابل 18 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ25 عاما مع ليدز خلال الموسم الحالي في 28 مباراة سجل خلال 9 أهداف وصنع 3 آخرين بجميع المسابقات.

برشلونة داني ألفيش رافينيا
نرشح لكم
تقارير: لتعويض رحيل ديمبيلي المحتمل.. برشلونة يضع رافينيا ضمن أولوياته ذا أثليتك: صراع بين كبار أوروربا على موهبة آيندهوفن الأهلي يكشف حقيقة عروض ديانج وشريف وأفشة وعبد القادر إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات تيليجراف: لا تجديد ولا اتفاق.. بوجبا ينوي دخول الصيف كلاعب حر ديلي ميل: توخيل في الصورة.. 5 مرشحين لتدريب مانشستر يونايتد تقرير: برشلونة يخطط لضم روبن نيفيز صحفي ماركا: مبابي وقع لـ ريال مدريد منذ شهرين
أخر الأخبار
فناربخشة يعلن استبعاد أوزيل وتوفان من قائمة الفريق 7 دقيقة | أوروبا
إيتو يحفز لاعبي الكاميرون قبل ملاقاة الجزائر بكلمات قوية 27 دقيقة | حلم المونديال
بعد دعمه لـ فلسطين.. حكيمي يشيد بـ بيلرين 29 دقيقة | أوروبا
كاف يوافق على حضور جماهيري كامل لمباراة غانا ونيجيريا ساعة | حلم المونديال
توقعات نجوم الفن لنتيجة مباراة مصر والسنغال ساعة | منتخب مصر
تصفيات أوروبا لكأس العالم - مواجهة نارية منتظرة ومباراة معلقة وبولندا تنتظر ساعة | تصفيات كأس العالم
مؤتمر كوبر: سنجعل المواجهة صعبة على أحد أكبر منتخبات إفريقيا ساعة | حلم المونديال
قبل مواجهة السنغال.. شركة تذكرتي تعلن موعد فتح وغلق أبواب استاد القاهرة وقائمة الممنوعات ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات