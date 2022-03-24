ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا هولنديا

الخميس، 24 مارس 2022 - 12:16

كتب : FilGoal

ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي

نجحت مجموعة سيتي لكرة القدم التي تضم نادي مانشستر سيتي في الاستحواذ على نادي ناك بريدا الهولندي.

وأفاد نادي ناك بريدا في بيان: "توصلنا إلى اتفاق مع مجموعة سيتي لكرة القدم على شراء النادي".

وأضاف البيان "موافقة مجلس الإشراف ومجلس المدينة والاتحاد الهولندي لكرة القدم هي الخطوة الأخيرة في صفقة بيع النادي".

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ناك بريدا يلعب في دوري الدرجة الثانية بهولندا.

وتملك مجموعة (C.F.G) أغلبية أسهم 10 أندية أخرى في قارات العالم.

مجموعة سيتي لكرة القدم يسيطر عليها أفراد العائلة الحاكمة بالإمارات إذ يملك حصة الأغلبية فيها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الأندية العشرة التي تملكها مجموعة سيتي لكرة القدم هي:-

- مانشستر سيتي الإنجليزي

- نيويورك سيتي الأمريكي

- مولبورن سيتي الاسترالي

- جيرونا الاسباني

- أتلتيكو توركوي الأوروجوياني

- يوكوهاما مارينوس الياباني

- سيتشوان جيونيو الصيني

- مومباي سيتي الهندي

- لوميل البلجيكي

- تروا الفرنسي

ناك بريدا مانشستر سيتي مجموعة سيتي
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