شكوك حول مشاركة الزلزولي مع المغرب في لقاء الذهاب ضد الكونغو الديمقراطية

تحوم الشكوك حول مشاركة عبد الصمد الزلزولي لاعب برشلونة مع منتخب المغرب في لقاء الكونغو الديمقراطية الأول.

ويحل المنتخب المغربي ضيفا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الجمعة في ذهاب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 بملعب الشهداء.

وغاب الزلزولي عن مران المغرب الجماعي يوم الأربعاء من أجل الخضوع لبرنامج تدريبي خاص,

وذلك يقلل حظوظه في المشاركة بلقاء الجمعة، خاصة وأنها المرة الأولى التي ينضم فيها لصفوف أسود الأطلس.

وقد تزيد فرص عبد الصمد في المشاركة بلقاء الإياب الثلاثاء المقبل.

وتصارع المنتخبان المغربي والإسباني على الظفر بخدمات الزلزولي، قبل أن ينشر لاعب برشلونة صاحب الجنسيتين المغربية والإسبانية صورته بقميص منتخب المغرب، قبل أسبوعين فقط من مواجهتي الكونغو الديمقراطية وكتب عليها "قريبا".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد حاول ضم الزلزولي في أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون لكن اللاعب استمر مع برشلونة.

وفقد الزلزولي مكانه في فريق برشلونة خلال الفترة الماضية بعد إنضمام صفقات جديدة مثل إيميريك أوباميانج وفيران توريس وأداما تراوري.

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ويقام الإياب بملعب محمد الخامس يوم 29، من أجل تذكرة مؤهلة للمونديال.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب مصر مع السنغال، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب نيجيريا مع غانا.