ألبا بعد الكلاسيكو: كانت مباراة لتسجيل المزيد من الأهداف.. وبيدري يذكرني بإنييستا

الخميس، 24 مارس 2022 - 11:40

كتب : FilGoal

جوردي ألبا - سويسرا وإسبانيا - يورو 2020

يرى جوردي ألبا لاعب برشلونة أن ريال مدريد المرشح الأول للفوز بالدوري على الرغم من التغيرات الجيدة التي يشهدها الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.

وكان برشلونة حقق فوزا عريضا على ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وتحدث ألبا لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية "الأمر صعب لأن ريال مدريد يمتلك دوريا جيدا للغاية وخسر عددا قليلا جدا من المباريات (اثنتان فقط). لكن التغيير الذي أجريناه هذه الأشهر لابد من الاعتراف به".

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وأضاف "كان تأثير الفوز بالكلاسيكو والطريقة التي انتصرنا بها مرضيا، ليس من السهل أبدا تسجيل أربعة في البرنابيو، كانت لدينا فرص لتسجيل المزيد من الأهداف، كانت مباراة لتسجيل المزيد من الأهداف، وكانت النتيجة جيدة وكانت المباراة مذهلة".

واختار ألبا عند سؤاله عما إذا كان شارة الكابتن أو 0-4 ضد مدريد أفضل: "بصراحة، الحصول على الشارة أمر رائع، لكن الفوز بالكلاسيكو أمر مهم بالنسبة لعاشق لبرشلونة".

وعلق على بيدري، قائلا: "يذكرني بإنييستا كثيرا، كان أندريس أحد أولئك الذين فهموني جيدا على أرض الملعب".

وعند سؤاله عن المفضلين بالنسبة له من ريال مدريد، رد ألبا: "لديهم لاعبون جيدون جدا.. أحب مودريتش ولكن لدينا خط وسط عظيم من بوسكيتس، بيدري، جافي، فرينكي، ونيكو".

ثم تطرق للحديث uk وضع عثمان ديمبيلي المثير للجدل داخل الفريق: ""أعتقد ينبغي عليهم التجديد له".

وأضاف: "ديمبلي من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه، وهو متحمس ولا أعرف ماذا سيفعل في هذا الأمر، لكن هناك أملا بأن يبقى".

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة، بنهاية الموسم الحالي، بعدما رفض العروض المقدمة من الإدارة للتجديد، بسبب الخلاف على المقابل المادي.

ويلعب منتخب إسبانيا مباراتين وديتين الأولى أمام ألبانيا السبت 26 مارس الجاري قبل مواجهة أيسلندا يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه.

وكان منتخب إسبانيا قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

برشلونة ريال مدريد جوردي ألبا
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