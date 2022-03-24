استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات جمال حمزة.. حازم إمام في الصدارة

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

فكيف جاءت اختيارات جمال حمزة نجم الزمالك السابق؟

- حازم إمام

- محمد صلاح

- حسن شحاتة

- محمود الخطيب

- محمود شيكابالا

- محمد بركات

*أي اختيارات بعد أول 5 لاعبين لا تحصل على نقاط وتكون بناء على طلب النجم المشارك في الاستفتاء*

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.