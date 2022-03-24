اسكواش - انسحاب نور الشربيني من بريطانيا المفتوحة بسبب الإصابة

الخميس، 24 مارس 2022 - 11:24

كتب : FilGoal

نور الشربيني - اسكواش

كشف اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش عن انسحاب نور الشربيني من بطولة بريطانيا المفتوحة واحدة من البطولات الكبرى بسبب الإصابة.

كما تنسحب نور الشربيني من منافسات مانشستر المفتوحة المقرر إقامتها في منتصف أبريل لنفس السبب.

وتقام منافسات بريطانيا المفتوحة للاسكواش في الفترة من 28 مارس إلى 3 أبريل بينما بطولة مانشستر في الفترة من 13 إلى 18 أبريل المقبل.

أخبار متعلقة
اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يُتوجان ببطولة الجمهورية في مدينتي اسكواش - نوران جوهر تتوج بلقب بلاك بول على حساب نور الشربيني اسكواش - نور الشربيني تدافع عن لقب بلاك بول أمام نوران جوهر في النهائي اسكواش - نوران جوهر إلى صدارة التصنيف العالمي.. وثلاثي مصري لنصف نهائي بلاك بول

وكانت نور الشربيني هي حاملة لقب النسخة الأخيرة من بطولة بريطانيا المفتوحة.

وانسحبت نور من المباراة النهائية لبطولة بلاك بول الأخيرة والتي أقيمت في مصر بسبب الإصابة أمام نوران جوهر.

وتسعى نور الشربيني للتعافي من الإصابة قبل شهر مايو المقبل الذي يشهد بطولة العالم ومنافسات الجونة المفتوحة.

اسكواش نور الشربيني
نرشح لكم
اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يُتوجان ببطولة الجمهورية في مدينتي كرة يد - سيدات سبورتنج يتوجن بكأس مصر بعد مباراة مشتعلة ضد الزمالك تنس - في سن الـ 25.. آشلي بارتي تعلن اعتزالها من قمة التصنيف العالمي كرة طائرة - الكشف عن موعد ثلاث مباريات مرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري محمد إيهاب: فضية ريو تعويض من الله لي ورسالة لجميع اللاعبين رفع أثقال - محمد إيهاب يتوج بفضية ريو بسبب إدانة رحيموف بالمنشطات وإيقافه تنس - نادال يكشف تفاصيل إصابته بعد خسارة إنديان ويلز كرة طائرة - خبر في الجول.. الزمالك يتم اتفاقه مع محترف جديد قبل مواجهة الأهلي
أخر الأخبار
بلماضي: هذا الجيل يستحق التواجد في المونديال.. سنفعل المستحيل من أجل ذلك 5 دقيقة | حلم المونديال
طاقم حكام موزمبيقي لإدارة مواجهة الزمالك أمام ساجرادا 17 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا هولنديا 30 دقيقة | أوروبا
شكوك حول مشاركة الزلزولي مع المغرب في لقاء الذهاب ضد الكونغو الديمقراطية 53 دقيقة | حلم المونديال
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - اختيارات جمال حمزة.. حازم إمام في الصدارة ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
ألبا بعد الكلاسيكو: كانت مباراة لتسجيل المزيد من الأهداف.. وبيدري يذكرني بإنييستا ساعة | أوروبا
مؤتمر صحفي لـ صلاح وكيروش ليلة مباراة السنغال ساعة | حلم المونديال
اسكواش - انسحاب نور الشربيني من بريطانيا المفتوحة بسبب الإصابة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات