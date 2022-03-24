اسكواش - انسحاب نور الشربيني من بريطانيا المفتوحة بسبب الإصابة
الخميس، 24 مارس 2022 - 11:24
كتب : FilGoal
كشف اتحاد اللاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش عن انسحاب نور الشربيني من بطولة بريطانيا المفتوحة واحدة من البطولات الكبرى بسبب الإصابة.
كما تنسحب نور الشربيني من منافسات مانشستر المفتوحة المقرر إقامتها في منتصف أبريل لنفس السبب.
وتقام منافسات بريطانيا المفتوحة للاسكواش في الفترة من 28 مارس إلى 3 أبريل بينما بطولة مانشستر في الفترة من 13 إلى 18 أبريل المقبل.
وكانت نور الشربيني هي حاملة لقب النسخة الأخيرة من بطولة بريطانيا المفتوحة.
وانسحبت نور من المباراة النهائية لبطولة بلاك بول الأخيرة والتي أقيمت في مصر بسبب الإصابة أمام نوران جوهر.
وتسعى نور الشربيني للتعافي من الإصابة قبل شهر مايو المقبل الذي يشهد بطولة العالم ومنافسات الجونة المفتوحة.
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