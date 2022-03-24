موعد مباريات الخميس 24 مارس 2022.. تصفيات آسيا وأوروبا لكأس العالم

يشهد اليوم الخميس منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 لقارتي آسيا وأوروبا.

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تصفيات آسيا

تقام منافسات الجولة التاسعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم وهي الجولة قبل الأخيرة.

وتستضيف أستراليا منتخب اليابان في الساعة 11:10 صباحا في مباراة مثيرة وحاسمة للمتأهل إلى كأس العالم.

بينما يلعب منتخب لبنان أمام سوريا في الثانية عصرا، وتحل عمان ضيفا على فيتنام في نفس التوقيت.

وفي الخامسة مساء تحل السعودية ضيفة على الصين ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة عربية بين العراق والإمارات في السابعة مساء.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث ملحقا.

تصفيات أوروبا

تقام المباريات الأربعة في توقيت واحد وهو الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

ففي المجموعة الثالثة تلعب البرتغال أمام تركيا، بينما تواجه إيطاليا منتخب مقدونيا الشمالية.

ويتأهل الفائز من كل مباراة إلى النهائي إذ يصعد منتخب واحد فقط من المجموعة لكأس العالم.

أما المجموعة الأولى فيلعب منتخب ويلز أمام النمسا بينما تم تأجيل مواجهة أوكرانيا أمام أسكتلندا.

وأخيرا يلعب منتخب السويد أمام التشيك ويواجه الفائز منتخب بولندا في النهائي.