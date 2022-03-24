رد من حازم على سبب اختيار 48 لاعبا لحضور مباراة مصر والسنغال

الخميس، 24 مارس 2022 - 00:23

كتب : FilGoal

حازم إمام في مؤتمر تقديم قميص الزمالك الجديد مع شركة تيمبو

بعد الانتقادات التي وجهت إلى اتحاد الكرة بسبب دعوة 48 لاعبا فقط لحضور لقاء الفراعنة ضد السنغال رد حازم إمام عضو مجلس إدارة الجبلاية على سبب الاختيارات.

وقال حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعليقا على الاختيارات: "مصر مليانة لعيبة كبار وعظام بس احنا اخترنا في المباراة من حقق بطولة إفريقيا أو صعد إلى كأس العالم".

وأتم "إن شاء الله حيبقى فيه تكريم لكل من شرف منتخب مصر، هي بداية وليست نهاية بإذن الله".

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وجاءت قائمة الـ48 لاعبا الذين تم دعوتهم لحضور المباراة كالتالي:

أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي "جدو"، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر أبو زيد، أشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد، ياسر ريان، أسامة نبيه، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، أحمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، أحمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، أحمد حسام "ميدو"، إبراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة، إسماعيل يوسف.

ويستضيف منتخب مصر السنغال الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وستقام مباراة الإياب الثلاثاء المقبل في ملعب عبد الله داي في العاصمة السنغالية داكار.

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