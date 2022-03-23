السولية: لا أعذار وهدفنا واحد.. ونذكر أنفسنا بما قلناه قبل شهرين

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 23:27

كتب : FilGoal

عمرو السولية - مصر وكوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2021

قال عمرو السولية لاعب خط وسط منتخب مصر إنه لا يوجد أعذار أمام لاعبي الفراعنة وإنهم سيبذلون كل ما لديهم للتأهل لكأس العالم 2022.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

مصر

ويستعد منتخب مصر لاستضافة السنغال الجمعة المقبلة في استاد القاهرة في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وتحدث السولية عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "بعد كأس أمم إفريقيا 2021 وضعنا أنفسنا في مكان نستطيع من خلاله المنافسة على كل شيء والفوز بكل شيء".

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وأكمل "أدينا جيدا في أمم إفريقيا رغم عدم التوفيق في النهائي لدينا فرصة للتأهل لكأس العالم حلم كل اللاعبين والجماهير المصرية".

وتابع "الكل في أتم تركيزه ولم نحضر لتلك المباراة في يوم أو اثنين بل منذ النهائي بيننا قبل شهرين، أتمنى إسعاد الشعب المصري".

وواصل السولية "كلنا ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا والصعوبات التي سنواجهها، نركز الآن على مباراة الذهاب فقط وأي 11 لاعبا في الملعب سوف يؤدي ما عليه".

وشدد "نذكر أنفسنا بما قلناه لبعضنا البعض في الكاميرون بأننا نريد إسعاد الجمهور والتأهل لكأس العالم، لا يوجد طريق سوى طريق واحد وهو الفوز وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وعن رسالته للجمهور قال: "ننتظر الجمهور يوم الجمعة وأتمنى أن يكون تواجدهم يعطينا دوافع كبيرة فهناك الكثير من اللاعبين لم يلعبوا أمامهم من قبل، ولا يوجد أعذار هدفنا واحد وهو إسعادكم".

يذكر أن مباراة الإياب ستقام في ملعب عبد الله داي في العاصمة السنغالية، داكار الثلاثاء المقبل.

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