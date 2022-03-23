الحكومة البريطانية تسمح لـ تشيلسي بعودة بيع التذاكر للجماهير

أعلنت الحكمة البريطانية السماح لنادي تشيلسي ببيع تذاكر حضور الجماهير مرة أخرى على مستوى الرجال والنساء.

وكانت الحكومة قد فرضت عقوبات على رومان أبراموفيتش مالك النادي بتجميد أمواله ومن ضمنها تشيلسي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

واشتملت العقوبات التي فرضت على أبراموفيتش منع تشيلسي من بيع تذاكر جديد للمباريات مع السماح فقط بحضور أصحاب التذاكر الموسمية.

وبسبب بيع تذاكر حضور مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل منفرد وبدون تذاكر موسمية فإن تشيلسي كان أمام وضع مواجهة ريال مدريد في مباراة الذهاب على ملعبه بدون حضور جماهيري.

وأعلنت الحكومة البريطانية منح تشيلسي رخصة رخصة لبيع التذاكر لحضور الجماهير لمباريات الفريق في جميع البطولات على مستوى الرجال والسيدات وتذاكر المباريات خارج أرض تشيلسي في الدوري الإنجليزي مع بقاء الوضع في المباريات على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري بحضور أصحاب التذاكر الموسمية فقط.

وقال نايجل هولدستون وزير الرباضة البريطاني: "لقد أجربت الحكومة اليوم تعديلا على ترخيص نادي تشيلسي لكرة القدم حتى يتمكن المشجعون من الحصول على تذاكر المباريات الخارجية ومباريات الكأس ومباريات النساء".

وتابع "أود أن أشكر الجماهير على صبرهم أثناء تعاملنا مع سلطات كرة القدم لجعل ذلك ممكنا، منذ أن تمكت إضافة رومان أبراموفيتش إلى قائمة العقوبات لارتباطه بفلاديمير بوتين، عملنا بشكل مكثف لضمان استمرار النادي ومع ضمان استمرار تطبيق العقوبات".

وتقام مباراة ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وريال مدريد على ملعب ستامفورد بريدج يوم 6 إبريل المقبل، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 12 إبريل.