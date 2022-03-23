لاعب الكونغو السابق لـ في الجول: لست من المعجبين بـ هيكتور كوبر ولكنه يتمتع بكامل دعمنا

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

بابي كيموتو لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية السابق

شدد بابي كيموتو لاعب منتخب الكونغو الديموقراطية السابق على عدم إعجابه بأسلوب لعب هيكتور كوبر مدرب المنتخب ولكنه يرى ضرورة دعمه من أجل حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب الكونغو لمواجهة المغرب يوم الجمعة المقبل على ملعب الشهداء بكينشاسا في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال كيموتو في تصريحات لـ FilGoal.com: "في نظام الذهاب والإياب كل شيء ممكن للمنتخبين، التفاصيل الصغيرة ستصنع الفارق لذا عليك أن تستعد جيدًا مع الكثير من الاهتمام، للحصول على فرصة 50/50 أمام المغرب الذي يمتلك الأفضلية".

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وتابع "كل أبناء الشعب الكونغولي متفائلين بهذه المباراة ونتمنى أن نعود إلى الصورة بعد سنوات عديدة من الغياب"

وواصل "قوتنا في اللعب بطريقة جماعية نتكيف مع كل المواقف التي يفرضها الخصم ونقطة ضعفنا إننا افتقرنا إلى الاستعداد الجيد لهذه المباراة لكنني دائما متفائل بالتأهل لكأس العالم 2022".

وأضاف ""أعرف الكثير من اللاعبين الجيدين الذين يلعبون في مستوى أوروبي جيد في كلا الجانبين، لكن أي شيء يمكن أن يحدث في مباراة بضربة قاضية من أحد اللاعبين".

وعن هيكتور كوبر مدرب الكونغو الديمقراطية قال "لست من أشد المعجبين بأسلوبه في اللعب، هو يحب الانتظار والترقب أو الدفاع بأقصى عدد من اللاعبين، لكنه لا يزال يتمتع بدعمنا الكامل للتأهل إلى كأس العالم".

وعن توقعاته للمتأهلين إلى كأس العالم، قال "أتوقع تأهل كل من السنغال، والجزائر ومالي ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية".

وتقام مبارام الإياب بين المغرب والكونغو الديموقراطية يوم الثلاثاء 29 مارس بعد أربعة أيام من مباراة الذهاب.

بابي كيموتو المغرب الكونغو الديموقراطية
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