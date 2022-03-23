الإعلان عن معلقي مباراة مصر والسنغال

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 21:39

كتب : FilGoal

مصر × السنغال

يستعد المنتخب المصري لمواجهة مصيرية مع السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

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وأعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويدأ معسكر منتخب مصر 20 مارس الجاري وانضم كل المحترفين بعد ذلك بيوم.

وتقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم 25 مارس الجاري في ستاد القاهرة.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناتي أون تايم سبورتس 1 و2.

ويعلق على المباراة الرباعي مدحت شلبي وبلال علام وأيمن الكاشف ومحمد الكواليني.

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 1" سيتواجد مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى.

فيما يتواجد على القناة الصوتية الثانية بلال علام.

أما عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" سيتواجد أيمن الكاشف من استاد القاهرة عبر القناة الصوتية الأولى.

فيما يتواجد محمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

وتلعب مباراة الإياب على ملعب عبد الله واد بداكار في 29 مارس.

وأعلن منتخب مصر في وقت سابق قائمة مباراتي السنغال.

ووصل كيروش مع منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا 2021 قبل أن يخسر من السنغال بركلات الترجيح.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.

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