جماهير الكونغو تشوش على تدريبات منتخب المغرب

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 21:10

كتب : FilGoal

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نشر حساب قناة الرياضية المغربية على تويتر مقطع فيديو لجماهير الكونغو الديموقراطية وهي تشوش على تدريبات منتخب المغرب.

ويلعب منتخب المغرب مع الكونغو الديموقراطية يوم الأحد المقبل على ملعب الأخير في ذهاب المرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وبدأ منتخب المغرب تدريباته على ملعب الشهداء بكينشاسا والذي ستقام عليه المباراة، وأثناء التدريب ظهر بعض المشجعين الذين تمكنوا من الدخول إلى المدرجات مما تسبب في تشويش على التدريبات المفترض إقامتها خلف أبواب مغلقة لضمان السرية.

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وتسبب دخول المشجعين إلى المدرجات في خلق حالة من الارتباك في التدريبات والتي ظهرت على اللاعبين والجهاز الفني للمغرب.

وتقام مباراة الإياب في المغرب يوم 29 مارس بعد أربعة أيام من مباراة الذهاب.

المغرب الكونغو الديموقراطية تصفيات كأس العالم
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