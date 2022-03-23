إطلاق بطاقة "هيا" بوابة حضور الجماهير لكأس العالم 2022

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

كأس العالم

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر إطلاق برنامج بطاقة "هيا" الإلكرتونية لتشكل بطاقة الحضور نهائيات كأس العالم 2022.

وتسمح البطاقة للمشجعين من خارج قطر بحجز أماكن الإقامة وتشكل تصريحا لدخول البلاد خلال فترة إقامة البطولة.

ويتعين على حاملي تذاكر حضور المباريات تقديم طلباتهم للحصول على البطاقة بشكل إلزامي من أجل حضور المباريات.

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وتقدم بطاقة "هيا" عدد من المميزات لحاملها سواء من داخل أو خارج قطر أثناء البطولة مثل الاستخدام المجاني لوسائل النقل في أيام المباريات إلى جانب حضور عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للبطولة.

وأعلنت اللجنة عن فتح باب التقدم للحصول على البطاقة من خلال الموقع الرسمي لكأس العالم 2022.

كما شدد بيان اللجنة على ضرورة إلتزام المشجعين من خارج قطر باشتراطات وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بمتطلبات السفر إلى الدولة.

وينطلق كأس العالم 2022 يوم 21 نوفمبر من العام الحالي في قطر ويستمر حتى المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر.

كأس العالم 2022
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