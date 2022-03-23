تقرير: رحيل مبابي يهدد بقاء حكيمي مع باريس سان جيرمان

كشف راديو "مونت كارلو" الفرنسي عن ثلاثة أسباب قد تؤثر على رحيل أشرف حكيمي عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

أشرف حكيمي النادي : باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

وانضم حكيمي إلى صفوف العملاق الفرنسي في مطلع الصيف الماضي قادما من صفوف نادي إنتر الإيطالي.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية في التقرير أن السبب الأول هو الوضع السيئ الذي تعيشه غرفة ملابس الفريق عقب الخروج من دور الـ16 على يد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والتي ظهرت آثارها جلية في المباراة التي خسرها الفريق أمام موناكو بثلاثية دون رد في الدوري الفرنسي.

وأضافت الإذاعة أن السبب الثاني هي العلاقة الفاترة التي تجمعه بلاعبي أمريكا الجنوبية البرازيلي نيمار، والأرجنتينيين ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا، إذ أنه يظهر انعدام التواصل بينهم جميعا وعدم وجود اتفاق بين الأطراف.

واختتمت الإذاعة بالسبب الثالث والأهم وهو أن زميله كيليان مبابي الذي تربطه به صداقة جيدة سيرحل عن الفريق، وقتئذ قد يشعر بفراغ ونقص كبيرين، إذ يقدم له مبابي حاليا الكثير من الدعم والمساندة والتشجيع.

وتشير التقارير إلى أن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل مجانا بعد نهاية مدة تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ونجح حكيمي خلال تلك المدة القصيرة في حجز مكانا أساسيا في التشكيلة الأساسية لماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق.

وشارك أشرف حكيمي في 23 مباراة في الدوري الفرنسي، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 آخرين.