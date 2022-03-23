رفض دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلي

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 19:46

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي اليوم الأربعاء رفض الدعوة المقامة ضده ببطلان الانتخابات رسميا.

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي أقر برفض الدعوى المقامة من حمد حسن عضو الجمعية العمومية للنادي.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي:

أخبار متعلقة
أحمد مرتضى: عمرو زكي أحمد أفضل لاعبي الكرة المصرية والزمالك يرحب به عمرو زكي: أشكر مرتضى منصور.. وشرف لي التواجد في الزمالك استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شيكابالا.. المعلم وبيبو

استمرار لمجهودات الإدارة القانونية للنادي الإسماعيلي صدر اليوم حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي برفض الدعوي المقامة من حمد حسن عيد عضو الجمعية العمومية، طالبا فيها بطلان العملية الانتخابية.

شهدت الدعوي حضور المستشار أحمد علوي وكيلا عن النادي الإسماعيلي الذي أكد على شرعية المجلس الحالي نظرًا لسلامة ونزاهة كافة الإجراءات التي تمت خلال العملية الانتخابية التي أقيمت نهاية أكتوبر الماضي تحت إشراف قضائي واللجنة الأوليمبية المصرية ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

كما أشار المركز في حكمه على بطلان الدعوي المقامة نظرًا لزعمها وجود مخالفات لا تمت للحقيقة بصلة، وبذلك يتم إسدال الستار بشكل نهائي على سلسلة الدعاوي المقامة بغرض منع استقرار النادي وتستهدف بطلان العملية الانتخابية وحل مجلس الإدارة الحالي.

وكان يحيى الكومي فاز في سباق الانتخابات وظفر بمقعد رئاسة الدراويش لأربع سنوات مقبلة.

الإسماعيلي
نرشح لكم
أحمد مرتضى: عمرو زكي أحمد أفضل لاعبي الكرة المصرية والزمالك يرحب به عمرو زكي: أشكر مرتضى منصور.. وشرف لي التواجد في الزمالك مران الزمالك - تصعيد حارس الشباب وتعليمات خاصة لـ أوباما وحازم اجتماع تنسيقي للتعاون بين رابطة الأندية المحترفة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات عمرو جمال يعود إلى القاهرة من النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي أحمد علي يكشف أسباب تأخر وصوله لنادي الـ 100 في الدوري المصري مدحت عبد الهادي: لن أعمل في الزمالك مرة أخرى.. ولم أحب أن يكون رحيلي بتلك الطريقة حمد إبراهيم لـ في الجول: لا مانع من إضافة عنصر جديد للجهاز الفني.. ولكن بشرط
أخر الأخبار
اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يُتوجان ببطولة الجمهورية في مدينتي 11 دقيقة | رياضات أخرى
في الجول يكشف سبب تأخر وصول منتخب السنغال إلى مصر 35 دقيقة | إفريقيا
رفض دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلي 45 دقيقة | الدوري المصري
أحمد مرتضى: عمرو زكي أحمد أفضل لاعبي الكرة المصرية والزمالك يرحب به 50 دقيقة | الدوري المصري
عمرو زكي: أشكر مرتضى منصور.. وشرف لي التواجد في الزمالك 55 دقيقة | الدوري المصري
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شيكابالا.. المعلم وبيبو ساعة | الأفضل في تاريخ مصر
اتحاد الكرة يوجه الدعوة لـ48 أسطورة في تاريخ الكرة المصرية لحضور مباراة السنغال ساعة | منتخب مصر
موندو: عرض نهائي من برشلونة لـ أراوخو.. وكبار إنجلترا يترقبون الموقف ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات