رفض دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة الإسماعيلي

أعلن مجلس إدارة الإسماعيلي اليوم الأربعاء رفض الدعوة المقامة ضده ببطلان الانتخابات رسميا.

وأكد مجلس إدارة الإسماعيلي أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي أقر برفض الدعوى المقامة من حمد حسن عضو الجمعية العمومية للنادي.

وجاء بيان الإسماعيلي كالتالي:

استمرار لمجهودات الإدارة القانونية للنادي الإسماعيلي صدر اليوم حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي برفض الدعوي المقامة من حمد حسن عيد عضو الجمعية العمومية، طالبا فيها بطلان العملية الانتخابية.

شهدت الدعوي حضور المستشار أحمد علوي وكيلا عن النادي الإسماعيلي الذي أكد على شرعية المجلس الحالي نظرًا لسلامة ونزاهة كافة الإجراءات التي تمت خلال العملية الانتخابية التي أقيمت نهاية أكتوبر الماضي تحت إشراف قضائي واللجنة الأوليمبية المصرية ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

كما أشار المركز في حكمه على بطلان الدعوي المقامة نظرًا لزعمها وجود مخالفات لا تمت للحقيقة بصلة، وبذلك يتم إسدال الستار بشكل نهائي على سلسلة الدعاوي المقامة بغرض منع استقرار النادي وتستهدف بطلان العملية الانتخابية وحل مجلس الإدارة الحالي.

وكان يحيى الكومي فاز في سباق الانتخابات وظفر بمقعد رئاسة الدراويش لأربع سنوات مقبلة.