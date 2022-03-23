أحمد مرتضى: عمرو زكي أحمد أفضل لاعبي الكرة المصرية والزمالك يرحب به

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي الأبيض لا ينسى نجومه السابقين، وذلك بعد تعيين عمرو زكي للعمل في القلعة البيضاء.

وقال أحمد مرتضى لموقع الزمالك الرسمي: "من الطبيعي أن يقف النادي بجانب أبنائه وعمرو زكي أحدهم".

وأضاف "عمرو زكي أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك، ونرحب به في بيته للتواجد في قطاع الناشئين".

وأتم تصريحاته "عمرو زكي أعطى الكثير للكرة المصرية ولنادي الزمالك، وطبيعي أن نقف بجانبه الآن وهو أحد المقربين لي وكنت أول من استقبلته في المطار عند عودته من رحلة احتراف في روسيا".

ومر عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر بفترة نفسية صعبة مؤخرا، ما جعل أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن يحاول مساعدته بإعادته للعمل في الزمالك.

وسيتولى عمرو زكي نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك على أن يبدأ مهام عمله بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة.