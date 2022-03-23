عمرو زكي: أشكر مرتضى منصور.. وشرف لي التواجد في الزمالك

وجه عمرو زكي نجم الزمالك السابق الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور على دعمه ومساندته في محنته الأخيرة.

وقال عمرو زكي: "أشكر مرتضى منصور على الوقوف بجانبي في محنتي، وأشكر نادي الزمالك الذي اعتبره بيتي وأنا أحد أبنائه ومشجعيه".

وأضاف "شرف لي أن أتواجد داخل نادي الزمالك وخدمته في أي منصب".

واختتم: "أشكر أحمد مرتضى الذي حرص على دعمي وتكريمي داخل بيتي، كما أنه كان سببا في انضمامي للزمالك بعد عودتي من الاحتراف في روسيا".

ومر عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر بفترة نفسية صعبة مؤخرا، ما جعل أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن يحاول مساعدته بإعادته للعمل في الزمالك.

وسيتولى عمرو زكي نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك على أن يبدأ مهام عمله بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة.