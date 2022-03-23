استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شيكابالا.. المعلم وبيبو

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 19:27

كتب : أحمد مصطفى

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر - شيكابالا

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

شيكابالا

النادي : الزمالك

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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فكيف جاءت اختيارات محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك؟

محمد صلاح

حسن شحاتة

محمود الخطيب

أحمد الكاس

جمال عبد الحميد

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

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