استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شيكابالا.. المعلم وبيبو

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

شيكابالا النادي : الزمالك

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

فكيف جاءت اختيارات محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك؟

محمد صلاح

حسن شحاتة

محمود الخطيب

أحمد الكاس

جمال عبد الحميد

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.