اتحاد الكرة يوجه الدعوة لـ48 "أسطورة" في تاريخ الكرة المصرية لحضور مباراة السنغال

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 19:23

كتب : FilGoal

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أعلن اتحاد الكرة اليوم الأربعاء توجيه الدعوة لـ48 لاعبا من أساطير الكرة المصرية لحضور مباراة السنغال في استاد القاهرة الجمعة المقبلة.

وأشار اتحاد الكرة في بيانه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنه تقديرا لجهود هؤلاء اللاعبين وتتويجا لعطائهم على مدار سنوات لخدمة وتشريف الكرة المصرية قرر دعوتهم للتواجد في لقاء السنغال.

ويستضيف منتخب مصر منافسه السنغال في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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والـ48 لاعبا الذين تم دعوتهم هم كالتالي:

أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي "جدو"، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر أبو زيد، أشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد، ياسر ريان، أسامة نبيه، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، أحمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، أحمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، أحمد حسام "ميدو"، إبراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة، إسماعيل يوسف.

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