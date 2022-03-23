موندو: عرض نهائي من برشلونة لـ أراوخو.. وكبار إنجلترا يترقبون الموقف

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 18:59

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو يحتفل بهدفه

قدم نادي برشلونة عرضا جديدا لمدافعه رونالدو أراوخو من أجل تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة قدم عرضه النهائي للاعبه من أجل تجديد تعاقده، في انتظار حسم موقفه ورده النهائي على العرض المقدم له.

يأتي ذلك في ظل اهتمام عدة أندية إنجليزية باللاعب وهي مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول.

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وفي حالة لم يوافق أراوخو على تجديد تعاقده مع برشلونة ستبدأ أندية إنجلترا في مفاوضاتها مع اللاعب.

ويرغب ممثلي اللاعب في حصوله على عقد مالي براتب كبير مقارنة ببعض الصفقات الجديدة في برشلونة مثل فرانك كيسيه، وأندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي الذي أصبح قريبا من التوقيع مجانا مع النادي في الصيف المقبل.

لكن التقرير كشف أيضا أن أراوخو أصبح سعيدا في برشلونة بعد تولي تشافي هيرنانديز تدريب الفريق، الأمر الذي يرجح كفة استمراره مع الفريق الكتالوني.

وينتهي تعاقد مدافع منتخب أوروجواي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل 2022/2023.

وشارك أراوخو البالغ من العمر 23 عاما مع برشلونة هذا الموسم في 33 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 4 أهداف.

وسجل أراوخو هدفا في شباك ريال مدريد خلال الكلاسيكو الماضي الذي انتهى بفوز برشلونة برباعية دون رد.

برشلونة أراوخو الدوري الإسباني
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