رئيس الاتحاد الفرنسي: فرص مبابي في الفوز بالكرة الذهبية ستكون أكبر لو استمر مع سان جيرمان

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 18:49

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - بوردو

يؤمن نويل لو جرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن فرص كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان في الفوز بالكرة الذهبية حال بقائه في صفوف فريقه.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي في حديثه لموقع "كويست فرنسا" اليوم الأربعاء: "أريد أن يبقى مبابي في باريس".

وبرر "بالنسبة للكرة الفرنسية فهو أمر جيد امتلاك أحد أفضل اللاعبين في العالم إن لم يكن أفضلهم، في هذا الدوري هو لديه فرص أكبر في الفوز بالكرة الذهبية عن لو قرر الرحيل".

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وأكمل "عندما تغير ناديك فأنت تحاول الاعتياد على بيئة جديدة، نعم سان جيرمان يمر بفترة سيئة لكنه مازال نادي عظيم".

وأتم لو جرايت حديثه قائلا: "هل الدوري الإسباني يتفوق علينا؟ لست مقتنعا بذلك، سيكون اختيار شخصي حال قرر مبابي الرحيل إليه، لكن كرئيس لاتحاد الكرة الفرنسي أتمنى بقائه في فرنسا".

وربطت العديد من التقارير الصحفية مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد الموسم المقبل في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع النادي الفرنسي.

مبابي سان جيرمان ريال مدريد
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