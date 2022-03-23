مران الزمالك - تصعيد حارس الشباب وتعليمات خاصة لـ أوباما وحازم

عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، جلسة مع اللاعبين على هامش مران اليوم الأربعاء، في حضور الجهاز المعاون.

وحرص فيريرا على تحفيز اللاعبين وطالبهم بالتركيز والعمل بقوة استعدادا للفترة المقبلة، وضرورة الالتزام بالتعليمات المطلوبة منهم.

وقرر الجهاز الفني تصعيد عبدالرحمن نفاد حارس مرمي فريق 2003 للمشاركة في تدريب اليوم الأربعاء.

وشارك نفاد في تدريبات الحراس اليوم برفقة محمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم، تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس بالفريق.

وقسم طاهر تدريبات حراس المرمي إلى جزئين، الأول بدني وتأهيلي من خلال مران خاص بالرشاقة والمرونه وتقوية العضلات، وجاء الجزء الثاني فني من خلال التدريب على سرعة رد الفعل والتعامل مع الانفردات والتسديد من المسافات القريبة والبعيدة.

وحرص أيمن طاهر على الحديث مع رباعي الحراس وطالبهم بالتركيز وبقوة وتنفيذ الأمور الفنية المطلوبة .

وعقد فيريرا جلسة مع جهازه المعاون تحدث خلالها في الأمور الخاصة بالبرنامج التدريبي الموضوع للاعبين وخطة إعداد الفريق للفترة المقبلة.

وخضع الثنائي محمد طارق وحسام عبد المجيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لفقرة تأهيلية خاصة خلال مران اليوم الأربعاء.

وخاض الثنائي تدريبات الجري بمحيط الملعب لمدة 15 دقيقة، عقب أداء الفقرة التأهيلية مع باقي أفراد الفريق.

يأتي ذلك عقب مشاركة الثنائي مع فريق الشباب بالنادي مواليد 2001 أمس أمام غزل المحلة بدوري الجمهورية في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ورفع الجهاز الفني المعدل البدني للاعبين، وقسم التدريبات إلى 3 أجزاء وهي بدنية في الجيمانيزيوم وتدريبات الإطالات وقفز حواجز مرتفعة ومنخفضة، وتدريبات تأهيلية بالكرة في جزء صغير من الملعب.

ونال يوسف إبراهيم أوباما وحازم امام ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف روقا تعليمات فنية خاصة من البرتغالي فيريرا.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال فترة التوقف الدولي الحالية، استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل المقبل.