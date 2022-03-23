كرة يد - سيدات سبورتنج يتوجن بكأس مصر بعد مباراة مشتعلة ضد الزمالك

حقق فريق سيدات كرة اليد في نادي سبورتنج لقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في النهائي بنتيجة 23-22، في المباراة التي أقيمت بصالة نادي هيلوبوليس.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتأهل سيدات الزمالك بنتيجة 9-8.

واشتعلت المباراة في الدقيقة الأخيرة وتقدم سبورتنج في النتيجة بفارق هدف، وفي آخر 20 ثانية أهدر سبورتنج فرصة تعزيز التقدم.

وارتدت الكرة للزمالك في هجمة خطيرة في الثواني الأخير كادت تسفر عن التعادل، لكن الكرة ضاعت لتنتهي المباراة بفوز سيدات سبورتنج.

وبذلك يكون فريق سيدات كرة اليد في نادي سبورتنج حقق لقب كأس مصر للمرة الثانية في آخر 3 نسخ من البطولة.

وكان سبورتنج تأهل للنهائي بعد الفوز على الأهلي، بينما وصل الزمالك للنهائي بالتغلب على الطيران.

وحصد الأهلي المركز الثالث في البطولة بعد الفوز على الطيران بنتيجة 30-25.