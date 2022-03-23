بروزوفيتش مستمر مع إنتر حتى 2026

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 17:36

كتب : FilGoal

مارسليو بروزوفيتش - إنتر - يوفنتوس - السوبر الإيطالي

جدد مارسيلو بروزوفيتش نجم فريق إنتر الإيطالي عقده رسميا مع النيراتزوري حتى يونيو 2026.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد النجم الكرواتي مع إنتر في في يونيو القادم.

وأعلن نادي إنتر عبر موقعه الرسمي عن تجديد عقد اللاعب، ونشر في بيان رسمي: "أعلن إنتر عن تجديد تعاقد مع مارسيلو بروزفيتش حتى يونيو 2026".

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وبحسب التقارير الصحفية في إيطاليا فإن بروزوفيتش وقع على عقد جديد مع إنتر ميلان، مقابل 6.5 مليون يورو كراتب سنوي، بالإضافة إلى 1 مليون يورو كمكافآت تتعلق بالأداء.

وبتمديد تعاقده مع الفريق، دحض الكرواتي الكثير من الشائعات تربطه بالعديد من الأندية أبرزهم برشلونة وليفربول وتوتنام.

وشارك صاحب الـ29 عاما في 37 مباراة، منذ بداية الموسم الحالي مع الأفاعي، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع آخرين.

اللاعب الكرواتي كان قد انضم إلى صفوف النيراتزروي في صيف عام 2016، مقابل 5 مليون يورو، قادمًا من دينامو زغرب.

إنتر الدوري الإيطالي مارسيلو بروزوفيتش
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