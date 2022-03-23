استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات علي أبو جريشة.. الشاذلي ضمن الخماسي

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

وكان علي أبو جريشة هداف الإسماعيلي ولاعب منتخب مصر السابق من بين النجوم المشاركين في استفتاء الأفضل.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- حسن شحاتة

3- محمود الخطيب

4- حسن الشاذلي

5- فاروق جعفر

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.