35 ألف متفرج فقط يحضرون مواجهة تونس ومالي في رادس

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

جماهير تونس - تونس - أنجولا

أعلنت السلطات التونسية الموافقة على حضور 35 ألف مشجع لمباراة إياب الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 أمام مالي يوم الثلاثاء المقبل.

ويحل منتخب تونس ضيفا على مالي في مباراة الذهاب يوم الجمعة، على أن يستضيفه في الإياب في ملعب رادس الثلاثاء.

وأفادت ولاية بن عروس في بيان أن هناك 35703 تذكرة لدخول المباراة.

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وهي تبلغ تقريبا نصف ساعة ملعب رادس.

وتقام المباراة الأولى باماكو عاصمة مالي، في الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

أما مباراة العودة فتقام يوم الثلاثاء في تونس.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب مصر مع السنغال، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

تونس مالي تصفيات كأس العالم رادس
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