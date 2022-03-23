نبيل معلول: لابد أن يفصل منتخب مصر بين مباراتي الذهاب والإياب ضد السنغال.. وأفضل البدء بـ أفشة

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 16:20

كتب : حامد وجدي

منتخب مصر

طلب نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس، على ضرورة فصل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش لمباراتين السنغال من أجل التأهل لكأس العالم قطر 2022.

وقال نبيل معلول عبر "ميجا أف أم": "أطلب من الجهاز الفني واللاعبين ضرورة الفصل بين المباراة الأولى في القاهرة ومباراة العودة في السنغال".

وأضاف "مباراة نهائي أمم إفريقيا مختلف عن هذه المباراتين لابد من التعامل أن المباراة الأولي هي النهائي وتحقيق نتيجة إيجابية والتأكيد أن نتيجة هذه المباراة ستصحب مصر لكأس العالم ثم العمل على المباراة الثانية ".

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وشدد "نجوم منتخب مصر لا يقلون عن لاعبي السنغال بل أن لاعبي منتخب مصر كمجموعة أفضل من السنغال والفكر الكروي للاعبي مصر أفضل كما أن مدرب منتخب مصر فنيا أعلى من نظيره السنغال".

وشدد: "المنتخب السنغالي يعتمد على الفرديات أكثر من الجماعية، فيما يمتلك منتخب مصر محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا".

وتابع "أفضل مشاركة محمد مجدي أفشة أساسيا في مباراة القاهرة وعدم تواجده في مباراة العودة في داكارا خاصة وأن المباراة الأولي لابد أن يتم فرض اللعب من جانب المنتخب المصري في ظل وجود الجمهور وأفضل اللعب بطريقة 4-2-3-1".

وعن مباريات التصفيات المونديالية أوضح: "لا توجد مباراة سهلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ولا تعرف من المنتخبات المتأهلة فالجميع لديه الحظوظ في التأهل باستثناء مباراة نيجيريا وغانا هي الأسهل لنيجيريا".

وأوضح "المدير الفني لأي منتخب غير قادر خلال أيام تأهيل اللاعبين بشكل فني جيد سيكون هنا التحضير الذهني هو من يملكه خاصة وأن اللاعبين انضموا لمنتخباتهم منذ يوم أو يومين على الأكثر".

وأكمل "المباريات ستُلعب على الجانب البدني بشكل قوي، تواجدت في تدريب منتخب تونس أمس وكان هناك انضباط كبير من اللاعبين ولديهم رغبة كبيرة وتفائل في الفوز على مالي والتأهل".

وشدد "منتخب تونس قادر على تخطي منتخب مالي، تأهل تونس بنسبة 60% و 40% لمالي".

وعن رحيل منذر الكبير وتعيين جلال القادري رد قائلا: "أكثر قرار منطقي خاصة وأنه سبق وتولي قيادة المنتخب بعد رحيلي بالاضافة إلى أنه مدرب على مستوى عالي ويمتلك فكر كروي كبير".

وعن الانتقادات التى تعرض لها حمزة المثلوثي وسيف الجزيري رد قائلا: "الزمالك يمر بفترة صعبة جدا وطبيعي أن يكون هناك انتقاد لجميع اللاعبين خاصة بعد النتائج السلبية لكن منتخب تونس لا يستطيع عدم الاعتماد عليهم ووجودهم في منتخب تونس مهم للمنتخب".

وأتم "لم أتخيل أن يصنع على معلول مسيرة مثلما فعل مع الأهلي فهو أفضل ظهير أيسر داخل إفريقيا حاليا وعنصر مهم للمنتخب التونسي".

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