بوجبا: بدأت معاناتي مع الاكتئاب بعد وصول مورينيو إلى مانشستر يونايتد

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

بول بوجبا مانشستر يونايتد

كشف بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد عن تفاصيل معانته مع الاكتئاب خلال مسيرته الاحترافية.

وصرح بوجبا أنه عانى من الاكتئاب عدة مرات وأنه من الصعب على لاعبي كرة القدم الحديث علنا عن صحتهم العقلية.

وقال بوجبا في تصريحات لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية أثناء تواجده مع المنتخب الفرنسي حاليا: "لقد أصبت بالاكتئاب أكثر من مرة خلال مسيرتي لكني لا أتحدث عن هذا الأمر".

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وأضاف "بدأت المعاناة عندما كنت ألعب تحت قيادة جوزيه مورينيو في يونايتد".

وتوترت العلاقة بين بوجبا ومورينيو خلال فترة تواجد الأخير في منصب المدير الفني لمانشستر، وقد فقد بوجبا موقعه كقائد ثان للفريق في سبتمبر 2018.

وتابع "أحيانا لا تعرف أنك تعاني من هذا لكن تتواجد فقط رغبة الانعزال عن الآخرين والبقاء بمفردك".

واستطرد بوجبا "جميع الرياضيين البارزين يمرون بهذه اللحظات، لكن قليلين من يتحدثون عنها. لا بد وأن تشعر به (الاكتئاب) في جسدك أو في رأسك وربما يستمر هذا لشهر أو حتى لعام، طالما أنك لست بخير. لكن لا داعي لقول ذلك بشكل علني على أي حال."

وتابع "نحصد الكثير من المال ولا نشكو حقا، لكن هذا لا يمنع أننا قد نمر بلحظات أكثر صعوبة مما يمر بها الآخرون. حالنا كحال الآخرين

واختتم تصريحاته "هل جمع المال يجعلك دائما سعيدا؟ الأمر ليس كذلك. نحن في كرة القدم لسنا أبطالا خارقين، وإنما نحن بشر".

وكان بوجبا قد أصبح أغلى لاعب في العالم لفترة عندما تعاقد معه مانشستر يونايتد مجددا في أغسطس 2016 من يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون يورو.

ويتواجد بوجبا حاليا في معسكر منتخب فرنسا لمواجهتي وديتين الأولى أمام كوت ديفوار مساء الجمعة 25 مارس الجاري قبل مواجهة جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء 29 من الشهر نفسه، استعداد لكأس العالم 2022.

وكان منتخب فرنسا قد ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد تصدر مجموعته في التصفيات.

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