روسيا تتقدم بطلب تنظيم يورو 2028

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 16:10

كتب : FilGoal

جماهير روسيا

ستتقدم روسيا بطلب تنظيم بطولة يورو 2028 أو يورو 2028 يوم الأربعاء، حسب الاتحاد الروسي لكرة القدم.

وكانت العديد من التقارير تشير إلى أن روسيا التي درست تقديم عرض لتنظيم يورو 2028، ستتخلى عن ذلك بعد غزو أوكرانيا.

وقال سيرجي أنوخين عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم يوم الأربعاء إن روسيا ستتقدم بطلب لاستضافة يورو 2028 أو يورو 2032.

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يأتي ذلك بعد ساعات من تقدم المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا بطلب جماعي لتنظيم بطولة يورو 2028.

وتضم بريطانيا، دول إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز، بينما ستنضم لهم جمهورية إيرلندا في تنظيم العرس الأوروبي.

ونشر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا جاء على النحو التالي:

"اتفقت اتحادات كرة القدم في إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية واسكتلندا وجمهورية إيرلندا على تقديم ملف استضافة بطولة يورو 2028".

"تقدمنا بطلب استضافة بطولة يورو 2028 التي تدر عوائد مالية مثل كأس العالم، علما بأن تكاليف إقامتها أقل بكثير".

"إنه لشرف أن نستضيف بشكل جماعي بطولة يورو 2028 وأن نرحب بأوروبا بأسرها".

"ستكون أيضا فرصة رائعة لإظهار التأثير الحقيقي لاستضافة بطولة كرة قدم عالمية من خلال إحداث تغيير إيجابي وترك إرث دائم عبر مجتمعاتنا".

وبحسب جريدة ذا تايمز، فإن عدم تقديم عرض منافس حتى نهاية يوم الأربعاء يعني فوز ملف بريطانيا وإيرلندا بالتزكية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي يوم 7 إبريل عن الفائز باستضافة يورو 2028.

كما سيحدد أيضا موعدا نهائيا لنهاية العام لتلقي جميع الضمانات الحكومية اللازمة إذا لم يتم استلامها في الوقت المناسب، فسيتم إعادة فتح المزايدة على البطولة.

ومن المتوقع أن تحسم إيطاليا تقديمها لملف لاستضافة يورو 2032. وقد ضغطت تركيا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للنظر في عرض من البلاد إما لعام 2028 أو 2032 بعد تقديم عرض غير ناجح عدة مرات من قبل لكن المصادر تقول إنه يبدو أنها استبعدت تحدي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. محاولة بريطانية وايرلندية.

من المتوقع أن يوسع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم البطولة من 24 فريقا في يورو 2024 في ألمانيا إلى 32 فريقا لعام 2028. ومع ذلك حسب قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاستضافة المشتركة من المحتمل ألا تتأهل أي من الدول الخمس المضيفة تلقائيا.

تشمل الضمانات الحكومية الضرورية الالتزامات المتعلقة بالأمن والتسويق والضرائب والتأشيرات من بين متطلبات أخرى

روسيا يورو 2028
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