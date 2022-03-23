ميدو ممثلا في دراما رمضان بمسلسلين

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو

يشارك أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق في الدراما الرمضانية هذا العام كممثلا في عملين مختلفين.

لمزيد من التفاصيل عن الأدوار التي يلعبها في رمضان من هنا

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