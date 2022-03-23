ميدو ممثلا في دراما رمضان بمسلسلين
الأربعاء، 23 مارس 2022 - 15:47
كتب : FilGoal
يشارك أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق في الدراما الرمضانية هذا العام كممثلا في عملين مختلفين.
نرشح لكم
الدرجة الثانية - تأجيل 4 مباريات بسبب الأمطار استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شادي محمد.. صلاح في المقدمة استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الحميد بسيوني.. مدافع في الصدارة عمرو جمال يعود إلى القاهرة من النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي أحمد علي يكشف أسباب تأخر وصوله لنادي الـ 100 في الدوري المصري مدحت عبد الهادي: لن أعمل في الزمالك مرة أخرى.. ولم أحب أن يكون رحيلي بتلك الطريقة كرة طائرة - الكشف عن موعد ثلاث مباريات مرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري محمد إيهاب: فضية ريو تعويض من الله لي ورسالة لجميع اللاعبين
أخر الأخبار
روسيا تتقدم بطلب تنظيم يورو 2028 2 دقيقة | أوروبا
ميدو ممثلا في دراما رمضان بمسلسلين 25 دقيقة | مصر