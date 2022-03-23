عشيو يتحدث لـ في الجول عن حظوظ الجزائر في التأهل لكأس العالم.. واستبعاد بونجاح

يخوض منتخب الجزائر مباراة صعبة أمام الكاميرون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتحدث FilGoal.com مع حسين عشيو نجم الجزائر السابق للحديث عن المباراة المرتقبة ورأيه في استبعاد بغداد بونجاح.

وقال عشيو: "الجزائر والكاميرون دولتان رائعتان في كرة القدم، وكلا البلدين لديهما ذكريات جميلة عن كأس العالم على سبيل المثال روجيه ميلا، وفي جانب المنتخب الجزائري كل من رابح ماجر ولخضر بلومي".

وأضاف "لو تحدثنا عن المباراة، أعتقد أن جمال بلماضي مدير فني جيد يدير مجموعته بشكل مميز ولا يهمل أي تفاصيل على الإطلاق في التحضير لهذه المباريات أو أثناء المباريات".

وعن استبعاد بونجاح أجاب عشيو "لعب بونجاح في كل المباريات تقريبا منذ تولي بلماضي المهمة الفنية وخظي بثقته وتألق لفترة طويلة وأحرز الكثير من الأهداف، لا سيما هذا الفوز في نهائي كأس إفريقيا".

وأوضح "في الوقت الراهن لم يستدع إلى صفوف المنتخب الجزائري، وهذا لا يعني نهاية بونجاح في المنتخب الوطني ولا نهاية العالم والأخير سيعود أقوى في المنتخب الوطني وسيكون قادرًا حتى على المشاركة في كأس العالم بقطر إن شاء الله".

وشدد نجم الجزائر السابق "لدينا فرصة التأهل إلى مونديال 2022، خاصة وأننا سنحظى بلعب مباراة الإياب على أرضنا في الجزائر".

واختتم عشيو تصريحاته "الفوز بكأس إفريقيا هو شيء كبير وحلم لعب كأس العالم هو شيء آخر، فاز معظم اللاعبين بالفعل بكأس إفريقيا، لكن القليل منهم لعب كأس العالم".