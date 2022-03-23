كروس عن لقاء ألبا وبيكيه بعد الرباعية: أردت المغادرة في أسرع وقت

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 15:38

كتب : FilGoal

توني كروس - ريال مدريد

كشف توني كروس لاعب ريال مدريد عن كواليس خروجه مصابا أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وسقط ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل أمام برشلونة الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني

واستبدل كروس في الاستراحة بين الشوطين بسبب التدخل العنيف من قبل المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، ليضطر الأطباء لوضع عدة غرز لوقف الجرح في قصبة الساق أثناء التحامهما على الكرة.

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وقال كروس في بودكاست " سيمبلي مال لوبن" الألماني مع شقيقه: "أصبت بجرح واضطروا لخياطة قصبتي بثلاث غرز، رأيت أنني أنزف ولكن حقا لم أكن ألاحظ ذلك خلال المباراة".

وأضاف: "اكتملت ليلتي بعد الجرح والهزيمة بإخباري بأن هناك اختبارا للكشف عن المنشطات ينبغي الذهاب إليه، وجدت هناك بيكيه وجوردي ألبا".

وتابع: "لم نتحدث، كنت أتمنى أنا وفينيسيوس الخروج من هناك بأسرع وقت".

وأرسل كروس رسالة لجماهير ريال مدريد، قائلا: "علينا أن نرفع رؤوسنا من جديد، نحن نقدم موسما رائعا، ولا يزال أمامنا شهران من اللعب لا يمكن أن نسمح فيهما بتغيير المسار، حظوظنا مرتفعة للتويج باللقب".

وينفرد ريال مدريد بصدارة الليجا بفارق مريح يبلغ 9 نقاط على حساب إشبيلية، وبـ12 نقطة عن برشلونة الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

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