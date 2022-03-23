بيلرين عن حرب روسيا وأوكرانيا: الاهتمام بها قاس.. لماذا لا يتحدث أحد عن فلسطين والعراق؟

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 15:13

كتب : FilGoal

هيكتور بيلرين

هيكتور بيلرين طرح تسائلا هاما: "لماذا لا يتحدث أحد عن الحرب في فلسطين واليمن والعراق؟".

تحدث الظهير الإسباني المعار مع ريال بيتيس الإسباني من أرسنال حتى نهاية الموسم الحالي عن الاهتمام بالحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال هيكتور بيلرين في حوار صحفي مع "The English Media": "اهتمامنا بهذه الحرب أراه أمرا قاسيا بينما لا أحد يهتم بالكثير من الحروب الأخرى".

أخبار متعلقة
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شادي محمد.. صلاح في المقدمة توموري: نسعى لتحقيق الدوري والكأس لأول مرة معا لميلان.. وطموحي اللعب في كأس العالم طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس العالم في قطر لاعب تونس: أثق في قدرتنا على التأهل لكأس العالم رغم قوة مالي

وأضاف "لا أعرف إن كان سبب اهتمامنا هو أن هؤلاء يشبهوننا أو أنه صراع يمكن أن يؤثر علينا بشكل مباشر أكثر على المستوى الاقتصادي أو اللاجئين".

وتابع "لا أحد يتحدث تماما عن الحرب في فلسطين، وكذلك اليمن والعراق".

وواصل "والآن يطرحون فكرة عدم لعب روسيا كأس العالم، رغم أن دول عديدة أخرى فعلت الأمر نفسه طوال سنوات عديدة دون رد فعل".

وأتم "من القاسي أن تحصل هذه الحرب على الاهتمام والتغطية الإعلامية، أرى ذلك عنصرية شديدة ويفتقد للتعاطف، لأن الكثير من الأرواح تسقط في صراعات عديدة أخرى ولا نوليها أي أهمية".

وتم استبعاد روسيا من الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم وسبارتك موسكو من الدوري الأوروبي ضمن مجموعة كبيرة من العقوبات طالبت روسيا بعد الحرب على أوكرانيا.

ولعب بيلرين 27 مباراة هذا الموسم مع ريال بيتيس صنع خلالها أربعة أهداف.

هيكتور بيلرين روسيا فلسطين
نرشح لكم
سكاي: ناديان من الدوري الإنجليزي يتواصلان مع بوجبا رئيس الاتحاد الفرنسي: فرص مبابي في الفوز بالكرة الذهبية ستكون أكبر لو استمر مع سان جيرمان الكشف عن المرشحين للدخول في قائمة "المشاهير" بالدوري الإنجليزي بوجبا: بدأت معاناتي مع الاكتئاب بعد وصول مورينيو إلى مانشستر يونايتد روسيا تتقدم بطلب تنظيم يورو 2028 كروس عن لقاء ألبا وبيكيه بعد الرباعية: أردت المغادرة في أسرع وقت بريطانيا وأيرلندا: تقدمنا بطلب تنظيم يورو 2028 توموري: نسعى لتحقيق الدوري والكأس لأول مرة معا لميلان.. وطموحي اللعب في كأس العالم
أخر الأخبار
سكاي: ناديان من الدوري الإنجليزي يتواصلان مع بوجبا 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس الاتحاد الفرنسي: فرص مبابي في الفوز بالكرة الذهبية ستكون أكبر لو استمر مع سان جيرمان 8 دقيقة | الدوري الفرنسي
الكشف عن المرشحين للدخول في قائمة "المشاهير" بالدوري الإنجليزي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك - تصعيد حارس الشباب وتعليمات خاصة لـ أوباما وحازم 39 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - سيدات سبورتنج يتوجن بكأس مصر بعد مباراة مشتعلة ضد الزمالك ساعة | رياضات أخرى
بروزوفيتش مستمر مع إنتر حتى 2026 ساعة | الدوري الإيطالي
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات علي أبو جريشة.. الشاذلي ضمن الخماسي ساعة | مصر
35 ألف متفرج فقط يحضرون مواجهة تونس ومالي في رادس 2 ساعة | حلم المونديال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات