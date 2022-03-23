الدرجة الثانية - تأجيل 4 مباريات بسبب الأمطار
الأربعاء، 23 مارس 2022 - 15:10
كتب : رضا السنباطي
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل ثلاث مباريات من الجولة 24 والتي كان مقرر إقامتها غدا الخميس.
وستقام المباريات الخاصة بمجموعة بحري يوم الأحد المقبل.
وجاءت التي تأجلت المباريات كالآتي:
أبو قير للأسمدة × كفر الشيخ
الحمام × المنصورة
الأولمبي × صيد المحلة
كما تأجلت أيضا مباراة سبورتنج مع دمنهور من الجولة 23 من مجموعة بحري والتي كان مقرر إقامتها اليوم ضمن مؤجلات الجولة.
وسيتم تحديد ميعادها بعد قرار الحكم عبد العزيز السيد لعدم صلاحية أرضية الملعب.
ويتصدر أسوان ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 55 نقطة بعد مرور 23 جولة.
وبرصيد 53 نقطة يتصدر الداخلية مجموعة القاهرة من 23 مباراة.
في مجموعة بحري يتصدر الأولمبي الترتيب برصيد 45 نقطة.
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