استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شادي محمد.. صلاح في المقدمة

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 15:01

كتب : نادر عيد

شادي محمد

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وكان شادي محمد مدافع الأهلي والإسماعيلي والاتحاد ولاعب منتخب مصر السابق من بين النجوم المشاركين في استفتاء الأفضل.

وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:

1- محمد صلاح

2- محمود الخطيب

3- عصام الحضري

4- محمد أبو تريكة

5- محمد بركات

هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر شادي محمد
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