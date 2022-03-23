استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شادي محمد.. صلاح في المقدمة
الأربعاء، 23 مارس 2022 - 15:01
كتب : نادر عيد
نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.
لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.
من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.
وكان شادي محمد مدافع الأهلي والإسماعيلي والاتحاد ولاعب منتخب مصر السابق من بين النجوم المشاركين في استفتاء الأفضل.
وجاءت اختياراته لأفضل لاعبي مصر بالترتيب:
1- محمد صلاح
2- محمود الخطيب
3- عصام الحضري
4- محمد أبو تريكة
5- محمد بركات
هيا شارك أنت أيضا في الاستفتاء واختر أفضل 5 لاعبين في تاريخ مصر بالضغط هنا
التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.
نرشح لكم
ميدو ممثلا في دراما رمضان بمسلسلين الدرجة الثانية - تأجيل 4 مباريات بسبب الأمطار استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الحميد بسيوني.. مدافع في الصدارة عمرو جمال يعود إلى القاهرة من النمسا بعد جراحة الرباط الصليبي أحمد علي يكشف أسباب تأخر وصوله لنادي الـ 100 في الدوري المصري مدحت عبد الهادي: لن أعمل في الزمالك مرة أخرى.. ولم أحب أن يكون رحيلي بتلك الطريقة كرة طائرة - الكشف عن موعد ثلاث مباريات مرتقبة بين الأهلي والزمالك في الدوري محمد إيهاب: فضية ريو تعويض من الله لي ورسالة لجميع اللاعبين
أخر الأخبار
روسيا تتقدم بطلب تنظيم يورو 2028 2 دقيقة | أوروبا
ميدو ممثلا في دراما رمضان بمسلسلين 25 دقيقة | مصر