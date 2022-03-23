توموري: نسعى لتحقيق الدوري والكأس لأول مرة معا لميلان.. وطموحي اللعب في كأس العالم

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 14:57

كتب : FilGoal

فيكايو توموري - ميلان

أعرب فيكايو توموري مدافع ميلان ومنتخب إنجلترا عن هدفه بالجمع بين الدوري والكأس لأول مرة في تاريخ النادي الإيطالي.

ويطمح توموري في المشاركة بكأس العالم 2022 في قطر وذلك بعد استبعاده من قائمة التوقف الدولي الجاري.

وقال توموري في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "أشعر بقيمة ميلان، ويمكنك أن تشعر بمدى أهميته في العالم والتاريخ، بالنسبة لي أن أكون هنا فهي فرصة عظيمة".

أخبار متعلقة
ميلان ينتقد عنصرية جماهير كالياري ضد مينيان وتوموري "أمامنا طريق طويل" برصاصة بن ناصر.. ميلان يغرد وحيدا في صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على كالياري نابولي يهزم فيرونا ويواصل مطاردة ميلان على الصدارة كالولو يحافظ بـ ميلان على صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على إمبولي

وأضاف "منذ قدومي إلى هنا تطورت ليس فقط على أرض الملعب، ولكن خارج الملعب أيضا لذلك أشعر أنني بحالة جيدة حقا".

وشدد توموري "في بداية الموسم إذا قلت في أبريل ميلان سيكون في صدارة الدوري ولديك مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا، فأعتقد أننا حاليا نتخيل فرصنا".

ويتصدر ميلان الدوري الإيطالي بـ 66 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نابولي وقبل ثماني جولات من النهاية.

وكشف المدافع الإنجليزي "اكتشفنا أن ميلان لم يفز بكأس إيطاليا والدوري في نفس الموسم، لماذا لا نكون أول فريق يفعل ذلك؟ تلك الأشياء تجعلنا نواصل المضي قدما".

وعن استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا أوضح "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في مركزي، كل لاعب حلمه اللعب في كأس العالم".

وشدد "الطريقة الوحيدة التي سأحققها هي اللعب بشكل جيد مع ميلان حتى نهاية الموسم".

واختتم تصريحاته "أسعى للفوز بالدوري ويجب أن استمر في اللعب بشكل جيد مع ميلان ومواصلة العمل الجاد وأتمنى أن انضم للمنتخب بعد ذلك".

ميلان توموري
نرشح لكم
رومانو: توتنام يستعد لتفعيل بند الشراء في عقد كولوسيفسكي جيرو: أود الفوز بلقب الدوري الإيطالي مثل شيفشينكو.. سنخوض المباريات بنسبة 200% رسالة غامضة من أوسيمين بعد شائعات اهتمام أرسنال ومانشستر يونايتد تقرير: ديبالا يحدد رغبته المقبلة بعد فشل التجديد مع يوفنتوس إبراهيموفيتش: أشعر بالذعر عندما أفكر في الاعتزال.. استمتعوا لأنكم لن تروا مثلي مرة أخرى الكشف عن المواعيد النهائية لنصف نهائي كأس إيطاليا تقرير: مينيان لم يتدرب مع منتخب فرنسا تقرير: رغم شرط تشيلسي بإعادة الشراء.. مانشستر يونايتد يستهدف ضم أبراهام
أخر الأخبار
ميدو ممثلا في دراما رمضان بمسلسلين 7 دقيقة | مصر
كروس بعد رباعية برشلونة: قابلت ألبا وبيكيه في غرفة كشف المنشطات وأردت الذهاب في أسرع وقت 16 دقيقة | أوروبا
عشيو يتحدث لـ في الجول عن حظوظ الجزائر في التأهل لكأس العالم.. واستبعاد بونجاح 20 دقيقة | تصفيات كأس العالم
بريطانيا وإيرلندا: تقدمنا بطلب تنظيم يورو 2028 27 دقيقة | أوروبا
بيلرين عن حرب روسيا وأوكرانيا: الاهتمام بها قاسيا.. لماذا لا يتحدث أحد عن فلسطين والعراق؟ 41 دقيقة | أوروبا
الدرجة الثانية - تأجيل 4 مباريات بسبب الأمطار 43 دقيقة | الدرجة الثانية
استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات شادي محمد.. صلاح في المقدمة 52 دقيقة | مصر
توموري: نسعى لتحقيق الدوري والكأس لأول مرة معا لميلان.. وطموحي اللعب في كأس العالم 57 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات