توموري: نسعى لتحقيق الدوري والكأس لأول مرة معا لميلان.. وطموحي اللعب في كأس العالم

أعرب فيكايو توموري مدافع ميلان ومنتخب إنجلترا عن هدفه بالجمع بين الدوري والكأس لأول مرة في تاريخ النادي الإيطالي.

فيكايو توموري النادي : ميلان ميلان

ويطمح توموري في المشاركة بكأس العالم 2022 في قطر وذلك بعد استبعاده من قائمة التوقف الدولي الجاري.

وقال توموري في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "أشعر بقيمة ميلان، ويمكنك أن تشعر بمدى أهميته في العالم والتاريخ، بالنسبة لي أن أكون هنا فهي فرصة عظيمة".

وأضاف "منذ قدومي إلى هنا تطورت ليس فقط على أرض الملعب، ولكن خارج الملعب أيضا لذلك أشعر أنني بحالة جيدة حقا".

وشدد توموري "في بداية الموسم إذا قلت في أبريل ميلان سيكون في صدارة الدوري ولديك مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا، فأعتقد أننا حاليا نتخيل فرصنا".

ويتصدر ميلان الدوري الإيطالي بـ 66 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن نابولي وقبل ثماني جولات من النهاية.

وكشف المدافع الإنجليزي "اكتشفنا أن ميلان لم يفز بكأس إيطاليا والدوري في نفس الموسم، لماذا لا نكون أول فريق يفعل ذلك؟ تلك الأشياء تجعلنا نواصل المضي قدما".

وعن استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا أوضح "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين في مركزي، كل لاعب حلمه اللعب في كأس العالم".

وشدد "الطريقة الوحيدة التي سأحققها هي اللعب بشكل جيد مع ميلان حتى نهاية الموسم".

واختتم تصريحاته "أسعى للفوز بالدوري ويجب أن استمر في اللعب بشكل جيد مع ميلان ومواصلة العمل الجاد وأتمنى أن انضم للمنتخب بعد ذلك".