لاعب تونس: أثق في قدرتنا على التأهل لكأس العالم رغم قوة مالي

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 14:37

كتب : FilGoal

احتفال تونس بالفوز على نيجيريا

يثق عيسى العيدوني لاعب وسط منتخب تونس في قدرة فريقه على عبور عقبة مالي في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم الأسبوع المقبل، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة المهمة لقوة النسور المالية.

ويحل منتخب تونس ضيفا على مالي في مباراة الذهاب يوم الجمعة، على أن يستضيفه في الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال العيدوني في تصريحات لشبكة beIN sports: "منتخب مالي فريق قوي جدا، واجهناه في كأس الأمم الإفريقية، نعرف ما ينتظرنا في هذه المواجهة".

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وأضاف "منتخب مالي يملك لاعبين جيدين، لكن المنتخب التونسي لا يخشى أي منافس، وسنعطي كل ما لدينا في الملعب".

وتابع "نحن واثقون من قدرتنا على تحقيق التأهل لكأس العالم، لا توجد أي مباراة سهلة، لكن لدينا أسلحتنا وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الشعب التونسي".

وأكمل لاعب فرينكفاروزي المجري "مواجهة مالي ستكون أهم مواجهة سألعبها في حياتي، إنها بمثابة نهائي".

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب مصر مع السنغال، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

تونس مالي عيسى العيدوني
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