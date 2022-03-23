طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس العالم في قطر

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 14:12

كتب : FilGoal

كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طرح الدفعة الثانية من تذاكر كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وكشف بيان فيفا عن طرح تذاكر الدفعة الثانية حتى ظهر الثلاثاء 29 مارس قبل ثلاثة أيام فقط من قرعة منافسات المونديال.

وتم طرح تذاكر كأس العالم على أساس أسبقية الحجز اعتبارا من اليوم.

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وجاء طرح التذاكر باستثناء المباراتين الافتتاحية والنهائية.

وتعتبر هذه هي الفرصة الأخيرة للجماهير لحجز التذاكر الخاصة بهم قبل القرعة المقرر لها الجمعة 1 من شهر أبريل الجاري.

وتم تقسيم التذاكر بعد القرعة كالآتي:

- تذاكر المباريات الفردية

وهذه تذاكر لمباراة محددة وهي متاحة لجميع المباريات باستثناء المباراة الافتتاحية والنهائية.

- سلسلة تذاكر خاصة بالفريق

وتلك لأولئك الذين يرغبون في مشاهدة فريق معين في كل دور لهم في قطر بداية من المباريات الثلاثة بالمجموعة.

- سلسلة تذاكر لأربعة ملاعب

يوفر فيفا للجماهير فرصة لزيارة أربع مباريات مختلفة للملاعب الأربعة في أيام متتالية وذلك بفضل المسافات القصيرة داخل قطر.

- تذاكر الوصول

وتوفر هذه الوصول إلى المرافق والمساحات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرات الخاصة.

كأس العالم قطر 2022
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