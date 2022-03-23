إصابة مهاجم تونس لن تحرمه من مواجهة مالي

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 13:57

كتب : FilGoal

نعيم السليتي دياوارا تونس مالي أمم إفريقيا

لن تحرم الإصابة التي تعرض لها التونسي عصام الجبالي اللاعب من المشاركة مع منتخب بلاده ضد مالي في الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم الأسبوع المقبل.

ويحل منتخب تونس ضيفا على مالي في مباراة الذهاب يوم الجمعة، على أن يستضيفه في الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وتعرض الجبالي لإصابة أثناء تدريب نسور قرطاج، لكن الفحوصات الأولية أوضحت أن الإصابة ليست قوية.

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ومن المنتظر أن يطير الجبالي ضمن البعثة التونسية التي ستسافر يوم الاربعاء إلى باماكو.

فيما يصل إلياس السخيري لتونس يوم الأربعاء قبل سفر البعثة بعد تأخره في ألمانيا بسبب اضطرات في حركة الطيران.

وشهد مران الثلاثاء مشاركة 25 لاعبا بعد اكتمال النصاب بالتحاق كل العناصر التي اختارها المدرب جلال القادري، باستثناء وهبي الخزري وديلان برون بعد تعرضهما للإصابة.

وأوضح القادري أنه لا ينوي تعويض الثنائي المصاب وهبي الخزري وديلان برون، بسبب وفرة اللاعبين في المعسكر.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب مصر مع السنغال، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

تونس مالي
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