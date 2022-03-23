تصفيات كأس العالم - الاتحاد المغربي يشكو نظيره الكونغولي بسبب سوء الاستقبال

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكوى ضد نظيره الكونغولي بسبب سوء استقبال بعثة المنتخب.

ووصلت بعثة المغرب إلى الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء استعدادا لخوض ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويحل منتخب المغرب ضيفا على الكونغو الديمقراطية في مساء يوم الجمعة على أن تقام مباراة الإياب في المغرب مساء الثلاثاء.

وجاء في نص شكوى الاتحاد المغربي عدم حضور ممثل من الاتحاد الكونغولي لاستقبال بعثة المغرب في المطار.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تأخر وصول الحافلتين اللتين من المفترض أن ينقلا البعثة لفندق الإقامة بجانب تعطل الحافلتين في وقت واحد أثناء الطريق للفندق.

كما انتقد الاتحاد المغربي غياب الأمن في الشارع مما أدى إلى قيام بعض المواطنين بمنع مرور الحافلتين.

واستدعى الأمر أن يستأجر الاتحاد المغربي شركة أمن لتأمين وصول المنتخب للفندق.