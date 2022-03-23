إيلانجا: لهذا السبب اخترت تمثيل منتخب السويد وليس إنجلترا أو الكاميرون

أوضح أنتوني إيلانجا لاعب مانشستر يونايتد سبب اختياره لتمثيل منتخب السويد بدلا من إنجلترا أو الكاميرون.

الشاب البالغ من العمر 19 عامًا اختير للانضمام إلى المنتخب السويدي للمرة الأولى خلال هذا التوقف الدولي.

وقال إيلانجا في مؤتمر صحفي: "لقد ولدت في السويد، والسويد تعني لي الكثير".

وأضاف "يعلم الجميع أنه كان بإمكاني تمثيل الكاميرون أو إنجلترا، لكن بالنسبة لي كنت سويديا دائما".

أنتوني هو نجل جوزيف إيلانجا لاعب منتخب الكاميرون السابق، وولد في السويد حين كان يلعب والده في صفوف مالمو.

وكان يمكنه الحصول على الجنسية الإنجليزية واللعب لمنتخب إنجلترا بعدما عاش هناك في السنوات الـ8 الأخيرة.

وأكمل "تمثيل السويد في هذا المستوى من المنافسات كان بمثابة حلم بالنسبة لي".

وتستضيف السويد جمهورية التشيك يوم الخميس في نصف نهائي الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 في قطر.

ثم يلتقي الفائز مع بولندا يوم الثلاثاء من أجل بطاقة التأهل لكأس العالم.

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