رومانو: توتنام يستعد لتفعيل بند الشراء في عقد كولوسيفسكي

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 13:20

كتب : FilGoal

كولوسيفسكي سون توتنام مانشستر سيتي

يستعد نادي توتنام الإنجليزي لتفعيل بند الشراء في عقد لاعبه السويدي ديان كولوسيفسكي المعار من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

ووصل كولوسيفسكي إلى توتنام قادما من يوفنتوس مقابل 10 ملايين يورو حتى صيف 2023 خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

ويتضمن عقد التعاقد بند أحقية الشراء مقابل 35 مليون يورو إذا تم استيفاء شروط معينة، كلعب 50% من مباريات الدوري الإنجليزي لمدة 45 دقيقة وضمان توتنام مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

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وبحسب فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات فإن توتنام عرض 30 مليون يورو لشراء ديان كولوسيفسكي.

ويحرص توتنام للإبقاء على اللاعب داخل صفوفه بعد المستويات الرائعة التي يقدمها منذ وصوله في يناير الماضي.

ولعب كولوسيفسكي بقميص توتنام 11 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

وتعاقد يوفنتوس مع السويدي في عام 2020 قادما من صفوف أتالانتا بعد أدائه الاستثنائي مع بارما الذي أعير له في موسم 2019-20.

ولعب كولوسيفكي مع يوفنتوس خلال موسم 2020-2021 في جميع مباريات الدوري الإيطالي، باستثناء ثلاث مباريات.

وتألق ديان مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 الصيف الماضي، قبل الخروج من دور الـ16.

يوفنتوس توتنام دليان كولوسيفكي
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