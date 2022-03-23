اجتماع تنسيقي للتعاون بين رابطة الأندية المحترفة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عقد اجتماعا مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وجاء بيان الرابطة:

عُقد اجتماع تنسيقي بين رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصري"، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك في مقر المنظمة المصرية، بحضور الأستاذ خالد رفعت عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، والدكتورة هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

واتفق الطرفان على تكثيف جوانب التعاون لنشر التوعية الخاصة بمخاطر المنشطات، والتعريف بالمواد المحظورة وطرق الحماية اللازمة للحفاظ على سلامة اللاعبين وكذلك لحمايتهم من التعرض للإيقاف بسبب الوقوع في فخ المنشطات.

من جانبه أشاد خالد رفعت عضو مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تأتي في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة للاعبي الدوري المصري الممتاز وحمايتهم من فخ المنشطات وتعريفهم بمخاطرها وتثقيفهم بطرق تجنبها، وكذلك الوعي الكامل بقائمة المواد والوسائل المحظورة والعقوبات المنصوص عليها، مؤكدًا أن مجلس إدارة الرابطة برئاسة النائب أحمد دياب يرحب بالتعاون الكامل مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وأشادت هانم أمير المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بنتائج الاجتماع بين "النادو المصري" ورابطة الأندية، وأشارت إلى أن الوقت قد حان ليعرف الجميع كل ما يخص المنشطات وكيفية الوقاية من مخاطرها، مشددة على أن اللاعب عليه أن يحذر من تناول أي أدوية أو عقاقير أو حتى أعشاب إلا بالرجوع لأصحاب العلم في هذا الشأن، لأن اللاعب مسئول مسئولية كاملة عن كل ما يدخل جسمه حتى ولو كان تناوله للمواد المحظورة بدون قصد، وأكدت أن مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة حازم خميس يدعم بكل قوة خطوة التعاون مع رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.

جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ لبرنامج مراقبة ومكافحة المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التثقيف والوقاية.

ويدخل مجال عمل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في كل المسابقات المحلية المصرية في جميع الرياضات، وأماكن تدريب اللاعبين وأماكن إقامتهم ومعسكراتهم، إضافة إلى البطولات الدولية التي تقام على أرض مصر.