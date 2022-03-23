ماركا تكشف سبب خروج رباعي ريال مدريد من حسابات أنشيلوتي

أثار استبعاد الرباعي جاريث بيل وإدين هازارد ولوكا يوفيتش وماريانو دياز المتكرر عن تشكيل ريال مدريد العديد من التساؤلات.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لديه أسباب لذلك والهزيمة برباعية أمام برشلونة أكدت عدم ثقته في الرباعي.

وجاءت أسباب أنشيلوتي وفقا لماركا:

- جاريث بيل بالنسبة له فهو يركز بشكل أساسي على مساعدة ويلز في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

لعب بيل منذ أغسطس في مباراتين فقط، إذ شارك 66 دقيقة ضد فياريال و3 ضد باريس سان جيرمان، الحقيقة أن النادي يعد الأيام حتى يغادر.

- أما هازارد فهو يعمل بجد في التدريبات لكن حالته البدنية لا تقنع أنشيلوتي.

ويعتقد المدرب الإيطالي أن هازارد فقد الميزة التي تجعله رائعا ويفضل لاعبين مثل فينيسيوس جونيور وماركوس أسينسيو ورودريجو.

- بينما يوفيتش غير قادر على إظهار نوع القتال المطلوب للتنافس مع كريم بنزيمة.

وأنشيلوتي لا يحب أسلوبه ويعتقد أن النادي يهتم بالبحث عن فريق جديد في فترة الانتقالات الصيفية.

- وأخيرا بالنسبة لماريانو فالأمر أشبه بقصة هازارد، فأنشيلوتي وطاقمه لا يعتبرونه لاعبا على مستوى ريال مدريد.

ويعتقدون أنه لن يستخدم إلا في حالات الطوارئ مثلما حدث في مباراة كلاسيكو، ولكن المشكلة أن اللاعب لا يريد مغادرة سنتياجو برنابيو على الرغم من إبلاغه أكثر من مرة أنه غير مرغوب فيه.