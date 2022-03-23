مهاجم السنغال: منتخب مصر سيلعب بروح انتقامية.. مستعدون لما ينتظرنا في استاد القاهرة

يتوقع بولاي ديا مهاجم منتخب السنغال أن يلعب منتخب مصر ضد منتخب بلاده بروح انتقامية في مواجهة الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022 في الأيام المقبلة.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره السنغالي الدور الحاسم المؤهل للمونديال يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين في القاهرة ثم داكار، بعد نحو شهر ونصف من خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة على يد أسود التيرانجا بركلات الترجيح.

وقال بولاي ديا في تصريحات نشرها موقع جالسينفوت: "ستكون مواجهة مختلفة تماما عن نهائي كأس أمم إفريقيا، لأنها مواجهة مزدوجة تتكون من مباراتي ذهاب وإياب".

وأضاف "سيلعب منتخب مصر بروح انتقامية، وإذا حققنا نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، فسيكون من الصعب أن يهزمونا في مباراة الإياب على أرضنا وأمام جماهيرنا".

وتابع "أعلم أن الأجواء في استاد القاهرة ستكون ساخنة، جماهير مصر ستدفعهم للأمام لكننا جاهزون. لدينا فريق جيد، نجوم يلعبون في أوروبا، لديهم الكثير من القدرات الفردية المميزة".

وشدد مهاجم فياريال "سنكون مستعدين للأجواء التي تنتظرنا في استاد القاهرة".

وأكمل "أتمنى أن نحتفل بالتأهل للمونديال وسط جماهيرنا في ملعب عبد الله واد في ديامنيديو".

وتقام المباراة الأولى على استاد القاهرة، في الدور الأخير لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

أما مباراة العودة فتقام يوم الثلاثاء في السنغال.

وتقام هذه الموقعة لحسم واحدة من البطاقات الخمس للقارة السمراء، حيث يلعب في الوقت ذاته منتخب الجزائر مع الكاميرون، ومنتخب تونس مع مالي، ومنتخب المغرب مع الكونغو الديمقراطية، ومنتخب نيجيريا مع غانا.

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