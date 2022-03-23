خبر في الجول - تعديل في جدول منتخب السنغال.. وموعد الوصول لـ القاهرة

أنهى منذ قليل منتخب السنغال مرانه الرابع في معسكره بالمغرب قبل ساعتين من سفر البعثة للقاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن المدرب أليو سيسيه قد قرر أمس تعديل في جدول يوم الاربعاء.

وقام سيسيه بإدراج مران صباح اليوم قبل السفر بعدما كان مقرر السفر مباشرة دون إجراء أي تدريبات.

وخاض المنتخب مرانه لمدة ساعة خاصة وأن المنتخب يصل مساء اليوم للقاهرة وبالتالي لن يكون متاحا إجراء مران في مساء اليوم لذلك فضل اليو سيسيه أن يكون المران قبل السفر.

وتطير بعثة السنغال من المغرب عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهره وتصل مطار القاهرة عند الساعة السابعة والنصف.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة مصيرية مع السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني قبل القرعة مع تواجد أسود التيرانجا في التصنيف الأول.

وتعد المواجهة تكرار لنهائي أمم إفريقيا الذي جمع المنتخبين فبراير الماضي في الكاميرون وانتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويبدأ معسكر منتخب مصر 20 مارس على أن ينضم كل المحترفين في اليوم التالي.

وتقام مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم 25 مارس الجاري في ستاد القاهرة.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 9:30 مساء وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتلعب مباراة الإياب على ملعب ديامنيديو بداكار في 29 مارس.

ويسعى الفراعنة للتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخهم والثانية على التوالي.

ويستهدف منتخب السنغال الصعود لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.