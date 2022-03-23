جيرو: أود الفوز بلقب الدوري الإيطالي مثل شيفشينكو.. سنخوض المباريات بنسبة 200%

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 12:31

كتب : FilGoal

فرحة لاعبو ميلان بهدف جيرو في مرمى نابولي

يسعى الفرنسي أوليفييه جيرو هداف ميلان الموسم الجاري لحصد لقب الدوري الإيطالي في أول مواسمه مع الفريق من أجل الفخر بما فعله من قبل نجمه المفضل.

وسجل جيرو 11 هدفا وصنع 4 في 29 مباراة في جميع المسابقات.

وتحدث الهداف الفرنسي عبر صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "الفوز بلقب الدوري الإيطالي؟ تابعت أرسنال الذي ضم لاعبين فرنسيين منذ الصغر، ودعمت ميلان لأني نجم المفضل هو أندري شيفشينكو، وسيكون من الفخر أن أفوز باللقب مثله".

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وأضاف "يظل إنتر خطرا، مثل نابولي ويوفنتوس، نعلم أن الفوز باللقب ممكنا، لكن علينا أن البقاء متواضعين ونعمل بجد حتى النهاية، المباريات الأخيرة مثل النهائيات، سنخوضها بنسبة 200% للوصول لأهدافنا".

وتابع "الفريق يضم خليط رائع بين الشباب وأصحاب الخبرات، وهي المكونات الصحيحة، سابقا كان هناك أليساندرو نيستا، ورنالدينيو وأندريا بيرلو وكلارنس سيدورف وفيليبو إنزاجي، لكن أيضا الآن لدينا أسماء مهمة وبعض الشباب الواعد".

وأضاف "قلت لإبراهيموفيتش من قبل أن صديقتي أهدتني قميصه مع برشلونة كهدية".

وأكمل "كان مهاجما رائعا وأنا فقط في بداياتي، كنا نضحك كثيرا بهذا الشأن بدون أن يسخر مني، تبادلنا القمصان لأنني أريد أن أتذكر فترتي معه في ميلان".

وأردف "لم أتوقع الحدة ضد الفرق الصغيرة، الجميع يفضل المخاطرة من أجل الفوز".

وواصل "نعلم بشأن أتالانتا لكن لكننا أيضا عانينا ضد سبيزيا وساليرنيتانا بجانب أخطاء التحكيم، وحققنا انتصارات صعبة ضد تورينو وفيرونا".

وتابع "ثيو لم يفاجئني، وليس مفاجئا إنه جزء من المنتخب، نفس الأمر مايك، إنه مستقبل المنتخب عقب اعتزال لوريس".

وأتم "بيير كالولو يفاجئني بتعدد مهامه، إنه لاعب شاب ويقدم أشياءً رائعة، أنا سعيد من أجله ويستحق كل ما وصل له".

وانضم جيرو قادما من تشيلسي بقيمة مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية ويمتد تعاقده حتى 2023.

ويتصدر ميلان الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي.

أوليفييه جيرو ميلان الدوري الإيطالي
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