سرقة ميدالية بوجبا الذهبية الخاصة بالتتويج بكأس العالم 2018

الأربعاء، 23 مارس 2022 - 12:12

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا إسبانيا نهائي دوري الأمم

أوضح بول بوجبا نجم منتخب فرنسا تعرضه لسرقة الميدالية الذهبية الخاصة به إثر التتويج بكأس العالم 2018 ضمن مسروقات أخرى خلال حادث سطو على منزله الأسبوع الماضي.

منزل بوجبا تعرض للسطو يوم 15 مارس خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا على ملعب أولد ترافورد.

وقال بوجبا في تصريحات لجريدة لوفيجارو: "اختفت المجوهرات الخاصة بوالدتي وميدالية كأس العالم".

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وأضاف "ما أصابني بالذعر هو وجود أطفالي في المنزل خلال الواقعة".

وتابع لاعب وسط مانشستر يونايتد "زوجتي كانت تشعر بالصدمة على مدار أيام، أهم شيء أن الطفلين بخير".

ويتواجد بوجبا في صفوف منتخب فرنسا لخوض مباراة ودية أمام كوت ديفوار يوم الجمعة المقبل، وأخرى أمام جنوب أفريقيا الثلاثاء.

ويستعد الديك الفرنسي للدفاع عن لقبه في كأس العالم بقطر أواخر العام الجاري.

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